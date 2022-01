Civitanavi, PMI per poco. In borsa per crescere e attrarre talenti

Honeywell

(Teleborsa) - Può una PMI nata in un paese marchigiano con meno di 3.000 abitanti sfidare colossi statunitensi dall'esperienza ultracentenaria e aziende francesi a spinta statale? Secondo il suo fondatore la risposta è sì. "Se le aziende della Silicon Valley devono venire in un paesino sperduto sull'Adriatico per trovare tecnologia che non riescono a trovare lì, un motivo deve esserci", afferma sorridendo Andrea Pizzarulli, amministratore delegato di. Nata come startup nel 2012, la società viene riconosciuta PMI innovativa nel 2017 e oggi compete a livello globale nel campo dei. La società, con poco più di 120 dipendenti, svolge la propria attività presso la sede legale e produttiva a Pedaso, in provincia di Fermo, e nelle due ulteriori sedi ad Ardea (RM) e a Casoria (NA). Pur essendo ancora piccola per fatturato, Civitanavi ha le idee chiare su quale può essere il suo futuro e una roadmap ambiziosa per realizzarlo. Ha quindi iniziato il processo che la porterà ad essere, in un'operazione che la doterà di capitale utile ad attrarre talenti e investire ancora di più in ricerca & sviluppo.Civitanavi ha come principali concorrenti le società statunitensi(38% market share al 2019) e(21,2%), le francesi(9,4%) e, e l'israeliana IAI (Israel Aerospace Industries). Nonostante le(0,4%), la PMI italiana riesce a competere grazie alla molteplicità di ambiti applicativi e per la convenienza, coniugata all'elevata qualità, dei propri sistemi inerziali."La sfida è stata portare uno strumento molto sofisticato - il sistema di navigazione inerziale che viene usato per calcolare il Nord geografico, l'assetto e la posizione di uno strumento senza l'ausilio di GPS o campi magnetici - in settori non classici", spiega l'AD. "È usato di solito in campi come l'aerospazio e la difesa, mentre noi l'abbiamo portato in settori industriali, quindi più fruibili, i quali non sono disposti a spendere cifre tipiche di questi strumenti nell'aerospazio e nella difesa", aggiunge. Civitanavi è stata capace di prendere lo stabilizzatore di un fast-jet e metterlo in mano a un minatore, spiega in parole semplici Pizzarulli, ovveroCiò è stato possibile prendendo componenti standard sul mercato (che scalano cioè con economie molto più elevate dei settori aerospazio-difesa o energetico), come possono essere quelli dell'automotive, dell'elettronica di consumo o delle telecomunicazioni, e usarli per produrre sistemi ad alte performance e con. Un altro fattore che rende Civitanavi competitiva con i maggiori player del settore è il fatto che sia, privi cioè dello stringente controllo sull'export USA. ITAR, abbreviazione di "International Traffic in Arms Regulations", è un quadro normativo statunitense che serve a controllare la produzione, l'esportazione e la proliferazione di armi e tecnologie correlate. Essere ITAR-free, come Civitanavi, può essere un vantaggio per lavorare con i soggetti europei che scelgono di escludere dagli appalti i prodotti con restrizioni ITAR.Civitanavi Systems opera principalmente in due aree di business:(in ambito spaziale, terrestre, aeronautico e navale) e(in ambito minerario e oil & gas) per la costruzione di tunnel (tunnelling) e tunnel orizzontali (horizontal drilling). "Quando l'azienda ha iniziato, il fatturato era 100% sul ramo industriale e 100% all'estero, mentre ad oggi siamo a un 37% nell'industriale e il resto su aerospazio e difesa , potendo quindi contare su un buon bilanciamento e una certa diversificazione", spiega il CEO. "Nel futuro la parte di aerospazio e difesa è prevista in grande crescita per l'espansione del mercato - aggiunge - Però bisogna dire che quando siamo entrati in ambito industriale abbiamo innovato il mercato e quindi contiamo di farlo anche in altri settori.per espanderci nel ramo industriale grazie a nuove applicazioni".Sin dalla sua nascita nel 2012, Civitanavi ha registrato significativi livelli di crescita del fatturato ad un CAGR 2012-2020 pari a circa il 60%. Al 31 dicembre 2020, ha registrato un totaledi 19,1 milioni di euro (17,2 milioni di euro nel 2019), undi 5 milioni di euro e un EBITDA Margin al 26,2% (6,1 milioni di euro e un margine del 35,8% l'anno prima) e undi 5,9 milioni di euro (3,8 milioni di euro nell'esercizio precedente). La PFN al 31 dicembre 2020 è pari a -1,3 milioni di euro, includendo l'applicazione degli standard IFRS 16. Il 13,7% del fatturato proviene dall'Italia, il 54,8% dall'area EMEA (eccetto l'Italia), il 27% dall'area APAC, il 4,3% dagli Stati Uniti e lo 0,2% dal resto del mondo."L'azienda è cresciuta moltissimo - abbiamo raddoppiato il fatturato ogni due anni e siamo in profitto - ma più cresciamo e più siamo esposti a clienti importantissimi, per i quali dobbiamo competere con giganti.", spiega Pizzarulli, sottolineando che da quotata in borsa la società avrà accesso al mercato dei capitali e potrà utilizzare la leva finanziaria. La decisione di puntare su Piazza Affari e non legarsi a un fondo di private equity è stata fatta per "mantenere la nostra indipendenza e una certa agilità imprenditoriale".I proventi della quotazione saranno utilizzati, in primo luogo, per attirare talenti e aumentare i prodotti venduti. "Noi non abbiamo molto capex, in quanto il know-how è nelle persone", spiega il fondatore, e quindi "è molto importante mantenere e far crescere il capitale umano dell'azienda". Per questo motivo, "gran parte dei proventi saranno rivolti all', per dare più spinta alla roadmap dell'azienda". "Un'altra spinta sarà quella per- in maniera molto verticale su alcuni settori - che permettano ai nostri clienti di avere un sistema davvero integrato da installare nelle loro piattaforme", aggiunge.Gli investitori si stanno dimostrando interessati alla società e "affascinati dalla crescita che ha avuto, pur operando in un mercato con grandi competitor", spiega la CFO Letizia Galletti. "Abbiamo unaad esse associata, come brevetti e segreti industriali. Questo ci permette anche di avere il controllo dell'EBITDA, in quanto riduciamo i costi", afferma Galletti.La direttrice finanziaria evidenzia anche che la società non ha sofferto più di tanto la tempesta che si è abbattuta sulle catene di approvvigionamento globali durante il 2021. "Sebbene l'azienda dipenda dall'approvvigionamento di componenti di larga scala, sicuramente: probabilmente saremmo potuti crescere di più". "Costruiamo dei sensori da zero, quindi c'è molto hardware e manifattura nel prodotto, ma poi ci sono tantissimi layer di algoritmi, software, calibrazione, supporto, quindi tanto valore aggiunto - spiega - Il nostro problema era trovare i componenti, più che soprappagarli, essendo questi comunque una piccola parte del costo finale".Il management di Civitanavi non esclude che alla crescita organica possa essere affiancata quella per linee esterne. ", e quindi comunque nei nostri pensieri - afferma il CEO - Posto che abbiamo la nostra roadmap, se nel nostro percorso trovassimo una azienda che ha(per quanto riguarda tecnologia, ricavi, EBITDA) ben venga. Non abbiamo il paraocchi e siamo aperti ad una accelerazione della crescita. Siamo una piccola e media impresa e vogliamo rimanerlo per molto poco, in quanto abbiamo ambizioni importanti".