Milano 20-nov
42.918 0,00%
Nasdaq 20-nov
24.054 -2,38%
Dow Jones 20-nov
45.752 -0,84%
Londra 20-nov
9.528 0,00%
Francoforte 20-nov
23.279 0,00%

Appuntamenti macroeconomici del 21 novembre 2025

I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti

Calendar, Macroeconomia
Appuntamenti macroeconomici del 21 novembre 2025
(Teleborsa) -
Venerdì 21/11/2025
00:30 Giappone: Prezzi consumo, annuale (preced. 2,9%)
00:50 Giappone: Bilancia commerciale (atteso -280 Mld ¥; preced. -234,6 Mld ¥)
01:30 Giappone: PMI manifatturiero (preced. 48,2 punti)
08:00 Regno Unito: Vendite dettaglio, mensile (atteso -0,1%; preced. 0,5%)
08:00 Regno Unito: Vendite dettaglio, annuale (atteso 1,5%; preced. 1,5%)
08:45 Francia: Fiducia imprese, mensile (atteso 100 punti; preced. 101 punti)
10:00 Unione Europea: PMI composito (atteso 52,5 punti; preced. 52,5 punti)
10:00 Unione Europea: PMI servizi (atteso 52,8 punti; preced. 53 punti)
10:00 Unione Europea: PMI manifatturiero (atteso 50,1 punti; preced. 50 punti)
15:45 USA: PMI servizi (atteso 54,6 punti; preced. 54,8 punti)
15:45 USA: PMI composito (atteso 54,5 punti; preced. 54,6 punti)
15:45 USA: PMI manifatturiero (atteso 52 punti; preced. 52,5 punti)
16:00 USA: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 50,3 punti; preced. 53,6 punti)


(Foto: Silkstock - stock.adobe.com (ex Fotolia.it))
Condividi
```