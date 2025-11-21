Appuntamenti macroeconomici del 21 novembre 2025

(Teleborsa) - Venerdì 21/11/2025
00:30 Giappone
: Prezzi consumo, annuale (preced. 2,9%)
00:50 Giappone
: Bilancia commerciale (atteso -280 Mld ¥; preced. -234,6 Mld ¥)
01:30 Giappone
: PMI manifatturiero (preced. 48,2 punti)
08:00 Regno Unito
: Vendite dettaglio, mensile (atteso -0,1%; preced. 0,5%)
08:00 Regno Unito
: Vendite dettaglio, annuale (atteso 1,5%; preced. 1,5%)
08:45 Francia
: Fiducia imprese, mensile (atteso 100 punti; preced. 101 punti)
10:00 Unione Europea
: PMI composito (atteso 52,5 punti; preced. 52,5 punti)
10:00 Unione Europea
: PMI servizi (atteso 52,8 punti; preced. 53 punti)
10:00 Unione Europea
: PMI manifatturiero (atteso 50,1 punti; preced. 50 punti)
15:45 USA
: PMI servizi (atteso 54,6 punti; preced. 54,8 punti)
15:45 USA
: PMI composito (atteso 54,5 punti; preced. 54,6 punti)
15:45 USA
: PMI manifatturiero (atteso 52 punti; preced. 52,5 punti)
16:00 USA
16:00 USA
: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 50,3 punti; preced. 53,6 punti)