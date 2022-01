Istat, crescita 2021 +6,5% la più alta dal 1976

(Teleborsa) -ha registrato una, un fatto storico che non ha molti precedenti. E' quanto sottolineano i tecnici dell'Istat nella conferenza stampa che ha seguito la pubblicazione dei dati del(+0,6% su trimestre e +6,4% su anno)., il Prodotto Interno Lordo ha registrato una, dopo il crollo di quìasi il 9% registrato nel 2020 per effetto della pandemia, mentre la variazione acquisita per il 2022 è pari a +2,4%.-. si sottolinea - bisogna tornare aquando la crescita annuale fu del pari al 6,6%. Ma guardando alle serie ufficiali, che iziano nel 1995, la crescita del 6,5% registrata nel 2021 è la pià alta di sempre perchè la più alta di tale serie.- sottolinea l'Istituto di statistica - occorrerebbe unanel primo trimestre 2022" in modo da, che si è via via ridotto nel corso del 2021 (il PIL era dello 0,5% più basso dei livelli pre-Covis nel IV rimestre 2021 e del 6,1% inferiore nel I trimestre 2021).I dati pubblicati oggi dall'Istat sono fra i migliori nell'Eurozona, dove ha fatto meglio solo la Francia con un +7%, mentre nelle media dell'Eurozona e dell'UE si è registrata una crescita del 5,2%. Nel solo quarto trimestre la crescita dell'Area Euro si è attestata al 4,6%.