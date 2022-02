Generali acquisirà La Médicale da Crédit Agricole. Donnet: rafforziamo presenza in Francia

Generali

(Teleborsa) -ha siglato l'accordo per l'acquisizione di, a seguito della trattativa esclusiva con Crédit Agricole Assurances comunicata lo scorso novembre e delle consultazioni dei comitati aziendali. L'operazione - si legge in una nota - prevede inoltre la vendita del portafoglio di contratti di assicurazione caso morte di Predica, distribuito e gestito da La Médicale.Nei primi sei mesi del 2021, La Médicale e il portafoglio di contratti di assicurazione caso morte hanno registrato una solida performance finanziaria con premi lordi pari a 286 milioni di euro, un utile netto di circa 16 milioni e un patrimonio netto pari a 312 milioni; quest'ultimo relativo esclusivamente a La Médicale.Ilè pari a 435 milioni di euro, soggetto ad aggiustamenti al closing. L'impatto stimato sul Regulatory Solvency Ratio del Gruppo è di circa -4,3 p.p..Per Generali l’acquisizione rappresenta un’opportunità strategica di crescita. La transazione è pienamente in linea con il piano strategico “Lifetime Partner 24: Driving Growth” e conferma l'impegno del Gruppo a realizzare una crescita sostenibile creando valore per i clienti, in linea con l'ambizione di Generali di essere Partner di Vita.Le competenze e professionalità complementari di La Médicale offriranno a Generali France l’opportunità di stabilire una solida relazione con gli operatori sanitari, che rappresentano un importante segmento di clientela, e di fare leva su un marchio leader di mercato. La transazione rafforzerà le linee salute e puro rischio e, complessivamente, il business Danni di Generali in Francia dal punto di vista strategico e commerciale.Permetterà inoltre di potenziare l'ecosistema di Generali in ambito salute e di espandere la rete agenziale, con oltre 668 agenti e 765 agenzie in tutta la Francia.e rimane soggetto all’ottenimento dell’approvazione da parte delle competenti autorità regolatorie e garanti della concorrenza, come previsto per le transazioni di questa tipologia., uno dei nostri mercati principali, ed è pienamente in linea con il piano strategico ‘Lifetime Partner 24: Driving Growth’ lanciato a dicembre - ha affermato-. Grazie alle competenze e alle professionalità complementari di La Me´dicale cresceremo nelle linee salute, puro rischio e, complessivamente, nel business Danni, estendendo allo stesso tempo a un importante segmento di clienti la nostra ambizione di essere Partner di Vita. L'acquisizione testimonia inoltre il nostro approccio disciplinato nella selezione di opportunità che creino valore per tutti gli stakeholder"., ha dichiarato: "rivolto agli operatori sanitari, in linea con il nostro approccio multispecialistico. L’operazione conferma inoltre l’importanza del ruolo svolto dagli agenti nel nostro modello di distribuzione, fondamentale per diventare Partner di Vita dei nostri clienti nel corso degli anni".Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. e Zaoui & Co. Ltd hanno agito in qualità di consulenti finanziari di Generali e Herbert Smith Freehills Paris LLP in qualità di consulente legale.