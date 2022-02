LU-VE, offerta per ramo d'azienda di Wanbao ACC in amministrazione straordinaria

LU-VE

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore degli scambiatori di calore ad aria, ha presentato una, situato a Mel (Belluno), attualmente in amministrazione straordinaria. La proposta, si legge in una nota, prevede la completa riconversione industriale delle attività per rendere lo stabilimento conforme e coerente con il core business del gruppo.La proposta è vincolante, seppur condizionata al raggiungimento di accordi con tutte le parti interessate e, se accettata, prevede nell'arco di tre anni l'assorbimento di una parte degli attuali lavoratori di WACC e. La(Belluno) permetterebbe al gruppo di ottimizzare la gestione della logistica e creare un centro logistico unico, che affiancherà i poli produttivi già esistenti in Repubblica Ceca, Polonia, Russia, India e USA.