Prestiti bancari, Banca d'Italia: IV trimestre 2021 su domanda di imprese e famiglie

(Teleborsa) - Nel"la domanda dida parte delle imprese e delle famiglie è aumentata, riflettendo principalmente la maggiore necessità di scorte e capitale circolante, il miglioramento della fiducia dei consumatori, i cambiamenti del regime tributario nele l'incremento della spesa per beni di consumo durevoli. Nel trimestre in corso l'espansione della domanda da parte delle imprese si interromperebbe mentre proseguirebbe quella delle famiglie". È quanto evidenziano i dati nazionali dell'indagine sul credito bancario (Bank Lending Survey) nell'area dell'euro, diffusi dalla Banca d'Italia.Nel quarto trimestre 2021 i criteri di offerta sui prestiti alle imprese hanno mostrato un lieve allentamento, riconducibile a una minore percezione del rischio. Anche i criteri diapplicati aialle famiglie – per l'acquisto di abitazioni e per il credito al consumo – sono divenuti più distesi. Ie lesui prestiti approvati sono stati invece lievemente irrigiditi in tutti i segmenti, in particolare tramite un aumento dei margini per i finanziamenti più rischiosi. Nel trimestre in corso i criteri sui prestiti alle imprese e alle famiglie rimarrebbero invariati.