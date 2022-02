Inflazione, OCSE: raggiunti i livelli più elevati degli ultimi 30 anni

(Teleborsa) - L'nelle economie avanzate ha raggiunto i livelli più elevati da trent'anni a questa parte. Lo rileva l', spiegando che la crescita media dei prezzi al consumo nei suoi paesi aderenti ha toccato il 6,6% lo scorso dicembre, dal 5,9% di novembre e laddove un anno prima, a dicembre 2020, era ad appena l'1,2%. Con un comunicato, l'ente parigino ha sottolineato che si tratta del valore più elevato dal luglio del 1991. Guardando tutto il 2021 l'inflazione nell'ha toccato il, a fronte dell'1,4% del 2020 e ha segnato il valore più alto dal 2000.Secondo l'Ocse i prezzi dell'nell'anno appena trascorso sono cresciuti del 15,4% e questo è il rincaro più forte fin dal 1981. Va anche rilevato che in parte l'ultima fiammata è stata sospinta anche dai dati della, che anche a causa di una particolare situazione economica interna, determinata dalle misure di politica monetaria eterodosse (la banca centrale ha ripetutamente tagliato i tassi nonostante l'alta inflazione) ha visto ilbalzare al 36,1% a dicembre, dal 21,3% di novembre.L'OCSE ha sottolineato che escludendo i dati della Turchia dall'l'inflazione media dell'area sarebbe aumentata in maniera più moderata: al 5,6% dal 5,3% di novembre. Tornando ai dati generali, a spingere con forza il rialzo generale resta innanzi tutto la voce energia, dove però il rincaro medio nell'area OCSE a dicembre si è limato al 25,6%, una moderazione dal 27,6% di novembre. Sugliinvece, prosegue l'Ocse, si è verificata una nuova forte accelerazione al 6,8% dal +5,5% di novembre.Infine, anche l'- quella depurata dalle componenti più volatili come appunto alimentari ed energia – mostra una forte tendenza all'accelerazione, toccando il 4,6% a dicembre dal 3,9% di novembre.