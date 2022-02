Sanlorenzo, 2021 in grande crescita. Backlog oltre 1 miliardo di euro

Sanlorenzo

(Teleborsa) -, operatore della nautica di lusso quotato su Euronext STAR Milan, ha registratopari a 585,9 milioni di euro nel 2022, in aumento del 28% rispetto ai 457,7 milioni di euro nel 2020, "guidati dall'accelerazione dell'Europa e delle Americhe", viene sottolineato. L'rettificato è stato di 95,5 milioni di euro, in crescita del 35,3% rispetto ai 70,6 milioni del precedente esercizio, con un margine sui Ricavi Netti Nuovo in crescita di 90 basis point a 16,3%. Glisono stati di 49,2 milioni di euro, +59,7% rispetto a 30,8 milioni di euro nel 2020, di cui 26,7 milioni di euro dedicati all'incremento della capacità produttiva e 17,5 milioni di euro allo sviluppo prodotto, a supporto della crescita futura. Ladi cassa è pari a 39 milioni di euro al 31 dicembre 2021, rispetto a 3,8 milioni di euro al 31 dicembre 2020.Ilè più che raddoppiato a 915,6 milioni di euro al 31 dicembre 2021, rispetto a 408,8 milioni di euro al 31 dicembre 2020, al netto dei Ricavi Netti Nuovo dell'esercizio. La positiva dinamica del portafoglio ordini è proseguita nel 2022, con un backlog al 31 gennaio 2022 pari a 1.002,6 milioni di euro, coperto per oltre il 90% da clienti finali. L'importo del backlog riferito al 2022, pari a 579,5 milioni di euro, copre circa l'80% dei Ricavi Netti Nuovo previsti per l'esercizio in corso.Alla luce dei risultati consolidati preliminari al 31 dicembre 2021 e tenuto conto della successiva evoluzione della raccolta ordini, la società, prevedendo nuovamente una crescita a doppia cifra dei principali indicatori finanziari. "La guidance che presentiamo prevede crescita a doppia cifra dei principali indicatori e porta con sé l'impegno di tutta Sanlorenzo a scrivere un altro capitolo di successo della società - ha contratto il- I contratti già firmati a fine gennaio ci danno".SanlorenzoRicavi Netti Nuovo compresi tra 700 e 740 milioni di euro nel 2022 (in crescita del 23% sul 2021), EBITDA rettificato tra 122 e 130 milioni di euro (+32%), un EBITDA margin rettificato tra 17,4% e 17,6% (in crescita di 120 punti base), investimenti tra 45 e 48 milioni di euro (-6%) e una Posizione finanziaria netta compresa tra 62 e 66 milioni di euro (+25%).