Sesa, Intesa alza target price con crescita organica in accelerazione

(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo
ha incrementato a 130 euro
per azione (dai precedenti 129,1 euro) il target price su Sesa
, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nell'innovazione tecnologica e nei servizi informatici e digitali per le imprese, confermando la raccomandazione
"Buy
" sul titolo visto l'upside potenziale del 57%.
Gli analisti scrivono che Sesa ha registrato solidi risultati nel primo semestre del 2026
, confermando il ritorno a una crescita organica mid-high single-digit e mostrando una netta accelerazione nel secondo trimestre
, in linea con gli obiettivi del piano industriale 2026-27. Il management ha evidenziato un progressivo miglioramento delle condizioni di mercato all'inizio del terzo trimestre, supportato dall'espansione del backlog, in particolare nell'ICT VAS, dove il backlog di novembre è aumentato di circa il 25%, e da mercati finali in crescita strutturale come Cloud, Cybersecurity, Data/AI e soluzioni Digital Green. La guidance per l'esercizio 2026 è stata confermata (ricavi +5-7,5%, EBITDA +5-10%), grazie al solido run-rate del secondo trimestre, al miglioramento della visibilità del backlog e al previsto rimbalzo della redditività SSI nella seconda metà dell'anno.
"Continuiamo a considerare Sesa un importante digital integrator italiano con: i) mercati finali strutturalmente esposti (Cloud, AI, Cybersecurity, Piattaforme Digitali, Transizione Energetica); ii) un mix di business sempre più equilibrato e a più elevata marginalità, con un contributo crescente da parte dei Business Services e dei Digital Green VAS; iii) una solida esecuzione e visibilità del portafoglio ordini a supporto della crescita organica; e iv) una solida generazione di cassa a supporto di un'allocazione disciplinata del capitale - si legge nella ricerca - Nel complesso, riteniamo che la pubblicazione del primo semestre rafforzi ulteriormente la fiducia nella sostenibilità del profilo di crescita
di Sesa e nella credibilità dei suoi obiettivi a medio termine".