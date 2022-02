UniCredit e SACE supportano la crescita e la competitività di Bric's

(Teleborsa) - Nel suo settantesimo anno di fondazione,sostengono la crescita di Bric's Industria valigeria fine Spa, fondata nel 1952 a Olgiate Comasco, da Mario Briccola.ha erogato un– lo strumento previsto dal Decreto Liquidità destinato al sostegno delle imprese italiane durante l'emergenza Covid-19 – finalizzato a supportare gli investimenti strategici dell'azienda lombarda, con l'obiettivo di rafforzare la crescita e la competitività di Bric's a livello nazionale e internazionale."Abbiamo registrato una rapida crescita negli Stati Uniti, ma anche in Europa – ha dichiarato il– numeri che non ci aspettavamo dopo il blocco dei viaggi a causa dell'emergenza sanitaria. Evidentemente l'interesse per un prodotto che fa sognare e dimenticare la routine non è calato, nonostante il persistere di lockdown e di misure ristrettive. Il nostro successo è legato sicuramente anche ad una accresciuta notorietà del brand, scelto da noti testimonial e fortunate campagne pubblicitarie"."Siamo orgogliosi di aver portato a termine questa operazione, che contribuirà a sostenere la crescita di un'azienda familiare lombarda che rappresenta l'eccellenza della manifattura italiana nel mondo e – affermaconferma il ruolo chiave della banca nel supporto allo sviluppo e alla crescita delle realtà imprenditoriali del nostro territorio"."Con questa operazione confermiamo il nostro impegno a sostegno della crescita del tessuto imprenditoriale lombardo – sottolinea–. Siamo orgogliosi di continuare a supportare Bric's, eccellenza storica del Made in Italy dalle forti radici nel territorio e dalla vasta proiezione internazionale".