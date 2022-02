Saipem, nuova struttura organizzativa. Entrano manager di ENI e CDP

Saipem

ENI

(Teleborsa) - Dopo che il gruppo ha lanciato un nuovo profit warning lunedì scorso, il CdA diha messo mano alladella società di servizi e soluzioni per il settore energia e infrastrutture. La nuova organizzazione "è funzionale a migliorare la capacità esecutiva dei progetti e ain corso finalizzata al rafforzamento della struttura patrimoniale e finanziaria del gruppo", si legge in una nota. La revisione della struttura aziendale era attesa dagli azionisti ENI e CDP, che possono ora iniziare a lavorare su misure come una ricapitalizzazione e lo riscadenziamento del debito.La nuova organizzazione prevede: la costituzione di una; l'stituzione di una unità finalizzata a rafforzare l'attività di pianificazione e controllo finanziario delle commesse e delle altre attività gestionali; la concentrazione delle attività legali e negoziali in una funzione corporate nell'ambito della nuova direzione generale. Saipem presenterà alla comunità finanziaria le risultanze della revisione strategica in occasione dell'annuncio dei risultati preconsuntivi consolidati 2021.è stato nominato direttore generale. Puliti, attualmente Direttore Generale Natural Resources di, assumerà l'incarico con decorrenza dal 7 febbraio 2022. Si unisce, inoltre, al team di management della società, a diretto riporto del nuovo DG,, attualmente Vice Direttore Generale e Chief Business Officer di CDP. A Calcagnini verrà affidata la nuova unità finalizzata a rafforzare l'attività di pianificazione e controllo finanziario sopra citata.