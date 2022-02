Istat, in aumento lettura digitale

(Teleborsa) - Nelsono in diminuzione sia i libri pubblicati (-2,6% sul 2019) sia le tirature (-7,2%).mentre aumenta la distribuzione mediante i canali on-line. Il 41,4% della popolazione di 6 anni e piu' ha letto almeno un libro nell'ultimo anno, dato in lieve aumento rispetto al 2019 (+3%). Il 73,6% dei lettori legge solo libri cartacei, il 9,4% solo e-book o libri on line mentre lo 0,3% ascolta solo audiolibri. Il 16,6% utilizza più di un supporto per la lettura (libro cartaceo, digitale, audiolibro).Questi i principali dati contenuti nel report dell'Istat suriferito all'anno 2020. Il 2020 - spiegano - ha messo a dura prova il comparto di fronte all'irrompere dell'emergenza pandemica. Nonostante tutto, a differenza di altri settori nei qualile imprese e istituzioni che svolgono attività editoriale hanno mostrato una sostanziale tenuta.Il report rilevasta integrando sempre di più la produzione cartacea con quella digitale:è resa disponibile anche in versione e-book, di queste una su cinque presenta contenuti e/o funzionalità aggiuntive (20,8%). Rispetto al 2019, la versione digitale si è particolarmente diffusa per i libri pubblicati da micro (+3,9%) e piccoli editori (+4,7%) mentre è in calo per le edizioni successive (-10,5%) e quelle scolastiche (-4,6%).Lealla pandemia adottate nel corso del 2020 hanno contribuito a dirottare la vendita di libri sia verso gli store on-line italiani (63,5%) sia verso le librerie indipendenti (59,5%). Laddove è stato possibile, sono stati valorizzati i canali di vendita diretta attraverso l'acquisto per corrispondenza, la vendita tramite il proprio sito internet o presentazioni (47,8%).Quanto al bilancio complessivo dichiarato dagli editori - a conclusione del 2020 - in termini di perdita del fatturato è meno drammatico rispetto a preoccupazioni e incertezze manifestate nei momenti più critici dell'anno, a conferma della capacità di reazione degli operatori del settore. Il 65,7% degli editori rispondenti ha riscontrato una variazione di fatturato nel 2020 rispetto all'anno 2019: uno su cinque (22,2%) ha dichiarato una riduzione non superiore a un quarto del fatturato, il 23,3% tra il 25 e il 50% e il 20,3% un calo pari o superiore alla metà del fatturato dell'anno precedente. Complessivamente, lache a fine anno hanno dichiarato un calo del proprio fatturato risulta inferiore di 26 punti percentuali rispetto alle previsioni fatte dagli stessi rispondenti tra maggio e settembre del 2020. Inoltre, il 16,9% degli editori ha dichiarato di non aver subito alcuna riduzione del fatturato e il 14,9% ha sostenuto di aver aumentato il