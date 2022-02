(Teleborsa) - Giovedì prossimo, 10 febbraio, andranno in asta 6,5 miliardi di euro di BOT con scadenza 12 mesi.A renderlo rende noto è ilaggiungendo che ilè previsto per il 14 febbraio giorno in cui vengono a scadere titoli analoghi per 7 miliardi di euro."In seguito all'assenza di specifiche esigenze di cassa" - precisa poi il MEF - giovedì non verrà offerto il BOT trimestrale.