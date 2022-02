Assaeroporti, Valentina Menin nuovo Direttore Generale

(Teleborsa) -è il nuovo Direttore Generale dil’Associazione confindustriale che rappresentaVeneziana, 39 anni, è laureata in Discipline Economiche e Sociali presso l’Università Luigi Bocconi di Milano: giàin Assaeroporti dal 2014,, con particolare riferimento alla regolazione economica, supportando l’Associazione nell’interlocuzione con le principali Istituzioni di riferimento.Specializzata in materia tariffaria, concorrenza e strategie di mercato, ha iniziato la sua carriera neloccupandosi di acquisizioni di infrastrutture strategiche per conto di importanti investitori nazionali e internazionali. Ha gestito, inoltre, numerosi progetti,per la definizione del quadro regolatorio