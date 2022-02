Iliad conferma offerta per 100% di Vodafone Italia

Vodafone

(Teleborsa) -ha fattoper, secondo quanto affermato oggi dai vertici del gruppo francese di telecomunicazioni. Le prime indiscrezioni erano emerse il mese scorso ed ora è arrivata la conferma ufficiale. Iliaddell'offerta. Secondo gli analisti di Equita, Vodafone Italia ha un enterprise value compreso tra 11 e 13 miliardi di euro, mentre quelli di Banca Akros lo collocano tra i 9 e 9,5 miliardi di euro, ma sottolineano che Iliad può essere disposta a pagare più di 10 miliardi di euro.La settimana scorsa il CEO di Vodafone, Nick Read, aveva detto di aver avviato, in quanto ritiene che il consolidamento dei singoli mercati possa portare a un aumento del valore per gli azionisti. Nel corso di una conferenza stampa aveva sottolineato che sono Italia, Spagna, Gran Bretagna e Portogallo i mercati che potrebbero trarre vantaggio da un consolidamento, ovvero da una riduzione del numero degli operatori.