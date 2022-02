PNRR, Giovannini: siamo in anticipo, su sito del Ministero ricognizione dettagliata

(Teleborsa) - Le ricostruzioni della stampa su presunti ritardi nel piano di attuazione del"non solo non corrispondono al vero ma sono anche contrarie all'evidenza". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili,, in audizione al Senato aggiungendo che "siamo addirittura in anticipo". "Sarebbe opportuno - ha aggiunto - che chi scrive il contrario documenti le proprie fonti": "Sul sito del Ministero c'è unamolto dettagliata" sullo stato di attuazione del Piano, ha spiegato il ministro, affermando di essere "rimasto molto sorpreso" dall'articolo. "Così come sugli- ha aggiunto - abbiamo distribuito il 98% delle risorse" disponibili.Con la riforma approvata dal PNRR, l'iter per il contratto di programma diè di otto mesi ha affermato Giovannini, ricordando che gli obiettivi dellasono quelli di assicurare maggiore rilevanza agli indirizzi delle autorità competenti e uno snellimento delle procedure "con tempi definiti per legge, con i quali è possibile affrontare la sfida del PNRR".