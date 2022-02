Covid, Sileri: situazione migliora, si può avviare progressiva rimozione delle restrizioni

(Teleborsa) - Sonoi nuovi contagi danelle ultime 24 ore, secondo i dati del(ieri erano stati 101.864). Lesono invece 384, mentre ieri erano state 415. I tamponi molecolari e antigenici effettuati per il coronavirus sono stati 731.284 (ieri erano stati 999.095). Ilè al 11,1%, in aumento rispetto a ieri quando era al 10,2%.Sono invece 1.350 i pazienti in, 26 in meno di ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 90. I ricoverati con sintomi neisono 17.932 (18.337), ovvero 405 in meno rispetto a ieri. Dall'inizio della pandemia sono 11.847.436 gli italiani contagiati dal Covid, secondo i dati del ministero della Salute. Gli attualmente positivi sono 1.874.625, in calo di 53.175 nelle ultime 24 ore mentre i morti sono 149.896. I dimessi e i guariti sono invece 9.822.915 con un incremento di 134.460 rispetto a ieri."La situazione sta rapidamente migliorando - ha sottolineato il sottosegretario alla Salute,- l'impatto dellasu una popolazione in larga misura vaccinata si sta rivelando meno pesante del temuto e il carico sulle terapie intensive sta diminuendo. Questa evoluzione positiva ci consente di avviare la progressiva rimozione delle misure di contenimento”.