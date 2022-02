Sport, Generali presenta la nuova soluzione "Genertel Sci"

(Teleborsa) - La nuova, compagnia assicurativa diretta die 100% nativa digitale, lancia sul mercatosoluzione assicurativa per proteggere da eventuali imprevisti durante la pratica degli sport invernali. Con Genertel Sci il cliente – spiega Generali in una nota – può soddisfare le proprie esigenze di protezione, rispettando lache prevede l'che copra la propria responsabilità civile per danni o infortuni causati a terzi.Il nuovo prodotto – evidenzia la nota – rappresenta un ampliamento nella propria offerta di protezione ai clienti ed un passo in avanti nellacon cui Genertel si è focalizzata su 4 ecosistemi di bisogno: mobilità, casa, benessere e pet. La tecnologia si conferma la base per l'automazione dell'esperienza cliente: quotazione istantanea e acquisto online, emissione della polizza paperless, denuncia sinistri in self service. A questo si abbina una customer journey semplice e intuitiva, pensata "mobile first" caratterizzata da interazione conversazionale e design contemporaneo della grafica."Nell'ambito della nuova strategia di Genertel, 100% nativa digitale, che fa leva sull'utilizzo di 5 tecnologie, dati&cloud, realtà aumentata, biometrico, intelligenza artificiale, interfacce conversazionali, ora allarghiamo l'offerta all'ambito 'Non Motor' con l'instant insurance dedicato alla protezione degli sport invernali – spiega–. Con Genertel Sci offriamo un soluzione assicurativa coerente con la filosofia di fondo della Nuova Genertel 100% nativa digitale: personalizzata, conveniente e semplice da acquistare grazie a una straordinaria customer experience per dare ai nostri clienti tutto il buono dell'assicurazione".Lapermette di assolvere all'e andrà a superare il perimetro di copertura legalmente obbligatoria con garanzie aggiuntive per proteggere sé stessi e i propri cari, la propria attrezzatura, oltre che ricevere assistenza e rimborsi in caso di infortunio che impedisca di proseguire l'attività sportiva. Tra le caratteristiche peculiari dell'assicurazione vi è l'opportunità di assicurare in un'unica polizza fino a 10 persone (anche non familiari), la flessibilità temporale della copertura con soluzioni di protezione attiva da uno a trenta giorni, e la possibilità di tutelarsi per una molteplicità di sport invernali: sci, sci alpino, sci di fondo e snowboard, pattinaggio su ghiaccio, ciaspole da neve e slittino.