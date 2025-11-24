UniCredit lancia la prima soluzione assicurativa costruita completamente in-house

UniCredit

(Teleborsa) -ha lanciatoin ambito assicurativo e d'investimento al servizio di consulenza di alta qualità della rete Wealth Management e Private Banking del Gruppo. Viene sottolineato che UniCredit Premium One è "un esempio concreto della strategia del Gruppo UniCredit finalizzata ae a utilizzare le competenze interne, per offrire ai clienti le migliori soluzioni".La compagnia vita, la piattaforma di fondi d'investimento, gli specialisti die la retedella banca hanno messo a fattor comune le proprie specializzazioni, per sviluppare un prodotto integrato destinato alla clientela di fascia alta, al 100% a marchio UniCredit.Dal punto di vista finanziario, la soluzione permette ai clienti dionemarkets, disegnati appositamente per questa nuova polizza e che sono in grado di soddisfare differenti livelli di propensione al rischio. I nuovi fondi interni coprono diverse asset class attraverso azioni, obbligazioni, ETF e fondi comuni proprietari. Il team di Group Investment Strategy di UniCredit gestirà attivamente i fondi interni sulla base della continua analisi dei mercati finanziari internazionali e della view strategica di Gruppo."La polizza UniCredit Premium One è stata sviluppata nella logica di migliorare il value for money per i clienti del nostro canale Wealth Management e Private Banking, con rinnovati contenuti assicurativi e le opzioni contrattuali più utili a una consulenza personalizzata ed efficiente", ha detto"L'aumento della longevità impone di trasformare il modo in cui le famiglie gestiscono il proprio patrimonio - ha aggiunto- La nuova soluzione UniCredit Premium One si inserisce in questo contesto, agevolando le esigenze di accrescimento e di passaggio del patrimonio senza necessariamente compromettere la composizione del portafoglio".