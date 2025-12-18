L'UE autorizza l'acquisizione di Dainese da parte di Arcmont e HPS

(Teleborsa) - Laha approvato, ai sensi del Regolamento UE sulle concentrazioni, l'di, con sede in Italia, da parte di Arcmont Asset Management del Regno Unito e di HPS Investment Partners degli Stati Uniti. L'operazione riguarda principalmente la progettazione e la produzione di, come motociclismo, ciclismo e sci.La Commissione ha concluso che l'operazione notificata non solleverebbe preoccupazioni in materia di concorrenza, data ladelle società derivante dall'operazione proposta. L'operazione notificata è stata esaminata nell'ambito della procedura semplificata di esame delle concentrazioni.