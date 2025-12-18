Milano 13:54
L'UE autorizza l'acquisizione di Dainese da parte di Arcmont e HPS

L'UE autorizza l'acquisizione di Dainese da parte di Arcmont e HPS
(Teleborsa) - La Commissione europea ha approvato, ai sensi del Regolamento UE sulle concentrazioni, l'acquisizione del controllo congiunto di Dainese, con sede in Italia, da parte di Arcmont Asset Management del Regno Unito e di HPS Investment Partners degli Stati Uniti. L'operazione riguarda principalmente la progettazione e la produzione di abbigliamento e dispositivi di protezione per sport dinamici, come motociclismo, ciclismo e sci.

La Commissione ha concluso che l'operazione notificata non solleverebbe preoccupazioni in materia di concorrenza, data la limitata posizione di mercato congiunta delle società derivante dall'operazione proposta. L'operazione notificata è stata esaminata nell'ambito della procedura semplificata di esame delle concentrazioni.
