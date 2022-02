Balneari, Concessioni: Riassegnare concessioni mediante gare

(Teleborsa) -in Italiala soluzione che la Commissione europea indica da tempo è abbastanza semplice. Cioè quella di riassegnare tramite gare le concessioni esistenti, facendolo in maniera da tener conto dellemao unLo ha affermato il commissario europeo all'Economia,interpellato sul tema durante la conferenza stampa di presentazione delle nuove previsioni economiche. "Una cosa è tenere conto degliun altro conto è favorire questo o quelha aggiunto."Oggi - ha poi precisato incontrando i giornalisti a margine della conferenza stampa - ho ripetuto quello che la Commissione ripete sempre da qualche anno su questo argomento, e cioè che essendo il turismo così importante per un Paese come l'Italia, è molto importante investire, ed è molto importante farlo con unaE quindi queste concessioni vanno riassegnate attraverso meccanismi di gara"."Dire meccanismi di gara non significa naturalmente ignorare il lavoro fatto, gli investimenti fatti (dagli attuali beneficiari delle concessioni, ndr) e le ricadute sociali della rassegnazione. Tutto questo va considerato, ma contemporaneamente non si può ignorare il fatto che siamo in un regime di competizione e ci possono essere degli investitori che di questo patrimonio nazionale fanno un uso migliore e più avanzato. Questa è la linea della Commissione da qualche anno - ha concluso -: