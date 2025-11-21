Ulisse Biomed, aumento di capitale sottoscritto per oltre 500mila euro

Ulisse Biomed

(Teleborsa) -, healthcare biotech company italiana attiva nei settori della diagnostica, teranostica e nel campo terapeutico, rende noto che, alla data odierna, l’aumento di capitale sociale con esclusione del diritto di opzione, per un importo massimo di Euro 700.000,04 (comprensivo di sovrapprezzo), mediante l’emissione di massime n. 886.076 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale espresso, aventi le medesime caratteristiche di quelle già in circolazione, ad un prezzo di emissione pari a Euro 0,79 per azione, di cui Euro 0,01 da imputarsi a capitale sociale ed Euro 0,78 a titolo di sovrapprezzo, deliberato dal Consiglio di Amministrazione in pari data in esecuzione parziale alla delega conferita dall’Assemblea Straordinaria degli azionisti in data 29 aprile 2025, è stato sottoscritto e liberato da cinque primari investitori professionali italiani per un importo totale pari ad Euro 537.200,00 mediante emissione di n. 680.000 azioni ordinarie, ammesse in via automatica alla negoziazione presso l’Euronext Growth Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana alpari delle altre azioni ordinarie in circolazione al momento della loro emissione.Nell’ambito dell’operazione, si legge nella nota, UBM è stata assistita da Integrae SIM in qualità di coordinatore dell’operazione.