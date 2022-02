Ambiente, "Clean Ocean" raddoppia impegno: 4 miliardi anzichè 2

(Teleborsa) -per il, glisono esposti a tante minacce. Basti pensare che ogni anno confluiscono negli oceaniunche minaccia gli estuari dei fiumi, le barriere coralline, i pesci e i milioni di famiglie per cui gli oceani sono fonte di sussistenza. La maggior parte della massa di materie plastiche riversate negli oceani proviene dai rifiuti gettati a terra oppure confluiti nei fiumi. Se molti paesi in via di sviluppo fossero dotati di impianti migliori di trattamento delle acque reflue e meteoriche, si riuscirebbe a evitare ogni anno l’immissione di circa 1,5 milioni di tonnellate di microplastiche negli oceani. Il problema, tra l'altro, è acuito dallaSpinti dalla necessità urgente di tutelare queste fondamentali risorse naturali, nella cornice dell’Brestper conto del governo federale tedesco – insieme allal’istituto nazionale di promozione italiano nonché istituto finanziario per la cooperazione allo sviluppo, e all’Instituto dela banca di promozione nazionale spagnola – si sono oggi impegnati a raddoppiare l’obiettivo stabilito nell’ambitoche punta a ridurre laAccolta anche laDunque,Questa iniziativa, che rappresenta la più importante piattaforma di investimento dedicata a finanziare progetti di riduzione dell’inquinamento da plastica nei mari, ha già raggiuntodel suo obiettivo in tre anni mettendo a disposizione 1,6 miliardi di euro di finanziamenti a lungo termine per azioni del settore pubblico e privato volte a ridurre lo scarico di materie plastiche e microplastiche e di altra spazzatura negli oceani attraverso una migliore gestione dei rifiuti solidi, delle acque reflue e delle acque meteoriche.Oltreche sono stati firmati sinora nell’ambito dell’Iniziativa per gli oceani puliti e che riguardano ad esempio un miglior servizio di trattamento delle acque reflue in Sri Lanka, Cina, Egitto e Sud Africa, la gestione dei rifiuti solidi in Togo e Senegal e la gestione delle acque meteoriche e la protezione dalle inondazioni in Benin, Marocco ed Ecuador.L’Amministratore Delegato di AFDha affermato: “Sono fiero del contributo che il gruppo AFD – assieme a cinque importanti banche pubbliche di sviluppo (BPS) –, la quale si è impegnata a raddoppiare i propri finanziamenti portandoli a 4 miliardi di euro entro il 2025. L’impegno, annunciato in occasione dell’One Ocean Summit di Brest, dimostra che le BPS lavorano di stretto concerto con i soggetti interessati nelle zone costiere e fluviali per ridurre l’inquinamento da plastica negli oceani derivante in larga misura da attività svolte sulla terraferma. Mi rallegro inoltre per l’adesione della BERS all’iniziativa, che rafforza Team Europe nella lotta per la salvaguardia degli oceani”.2024. In questa fase di rilancio e di uscita dalla pandemia, confermiamo ancora una volta il nostro impegno per il raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda ONU 2030. CDP è pronta a promuovere attivamente partnership costruttive, ad unirsi nell’impegno congiunto con gli altri partner della Clean Oceans Initiative ed è lieta di accogliere la BERS come nuovo importante membro", sottolinea L'Amministratore Delegato di CDP“Siamo lieti di aderire a questa iniziativa importante per ilIl forte impegno della BERS nei confronti degli investimenti verdi e l’esperienza maturata nel contrasto al degrado di ecosistemi marini quali il Mar Baltico, il Mar Nero, il Mar Mediterraneo e il Mar Rosso ci rendono partner ideali per avanzare verso questo obiettivo. Le nostre attività volte a migliorare l’impatto ambientale delle infrastrutture municipali, dei trasporti marittimi, del settore immobiliare e del turismo contribuiranno in misura significativa a ridurre la presenza di rifiuti, e in particolare di plastica, negli oceani", afferma la Presidente della BERSIl Presidente dellaha dichiarato: “. Sono orgoglioso del successo dell’Iniziativa per gli oceani puliti e porgo un caloroso benvenuto alla BERS come nuovo partner nel perseguimento della nostra ambizione. Questo tipo di cooperazione è essenziale per affrontare le sfide a livello mondiale e costituisce un esempio eccellente del contributo che può essere offerto da BEI Global, il nostro braccio operativo dedicato ai partenariati internazionali”.In tal senso ICO, quale banca di promozione nazionale, ribadisce il suo impegno nei confronti dell’Iniziativa per gli oceani puliti. Siamo fieri di unirci con altre banche di promozione nazionale agli sforzi dei fondatori di questa iniziativa (AFD, KfW e BEI) per raggiungere il nuovo obiettivo fissato per il 2025”, dichiara il Presidente di ICO“L’inquinamento, lo sversamento di rifiuti e la pesca eccessiva esercitano pesanti pressioni sugli oceani e, questo il commento dell'Amministratore delegato di KfW"Pertanto KfW, uno dei fondatori dell’Iniziativa per gli oceani puliti, vede con grande favore il nuovo impegno a raddoppiare l’obiettivo complessivo entro il 2025 e si rallegra dell’adesione della BERS