Veolia punta a diventare leader nel teleriscaldamento europeo entro il 2030

(Teleborsa) - Veolia
, multinazionale francese impegnata nella fornitura di servizi ambientali, conferma la sua ambizione di diventare leader europeo nel teleriscaldamento entro il 2030
e di eliminare completamente il carbone
in tutti i suoi siti energetici nel continente.
Questa ambizione si basa sulla crescita delle sue attuali attività di teleriscaldamento urbano su larga scala, combinata con una nuova offerta completa "Ecothermal Grid"
che copre in particolare le reti di piccole dimensioni
, puntando a un fatturato di 350 milioni di euro entro il 2030
.
Questa strategia mira ad affrontare sfide cruciali per i territori come la decarbonizzazione
, l'efficienza
, la sicurezza
e l'accessibilità economica
.
"Nel contesto delle città che si trovano ad affrontare crescenti sfide energetiche a causa della crisi energetica del 2022
e della rapida urbanizzazione
, e in linea con il programma strategico GreenUp
, stiamo rafforzando la nostra ambizione di guidare il teleriscaldamento europeo entro il 2030, supportati dal lancio della nuova offerta Ecothermal Grid. L'obiettivo è quello di ampliare le tecnologie innovative
, tra cui l'intelligenza artificiale, per le reti di riscaldamento e raffreddamento urbane di prossima generazione. Si basa strategicamente sulla nostra solida "roccaforte" nella gestione delle reti di energia termica, essenziale per accelerare la decarbonizzazione e la resilienza energetica delle città. Sfrutta l'esperienza unica di Veolia nei servizi di gestione dei rifiuti, acqua ed energia per offrire una soluzione integrata ed economicamente vantaggiosa", ha dichiarato la CEO Estelle Brachlianoff
.
Il mercato del riscaldamento urbano è in rapida espansione in Europa, con un valore di 60 miliardi di euro nel 2023 e una previsione di 80 miliardi di euro entro il 2030
.
Con fino a 500 reti di teleriscaldamento al servizio di 7 milioni di clienti (pari al 9% della popolazione europea) e un'efficienza media dell'88% (rispetto alla media del 75% in Europa), Veolia ha già contribuito a ridurre quasi 2 Mt di CO2 tra il 2021 e il 2024
.
Gli analisti continuano a commentare la rilevante acquisizione di Clean Earth
, un asset primario nel settore dei rifiuti pericolosi negli Stati Uniti
.
"L'acquisizione di Clean Earth da parte di Veolia per circa 2,6 miliardi di euro, interamente in contanti, raddoppia la sua esposizione al mercato dei rifiuti pericolosi negli Stati Uniti, mantenendo al contempo contenuta la pressione sulla leva finanziaria
e intatto il profilo di rating BBB
", osservano gli analisti di Barclays.
In questo contesto, aggiunge il broker, "Veolia prevede che il suo fatturato totale negli Stati Uniti
raggiungerà circa 6,3 miliardi di dollari su base pro forma 2025E, pari a circa il 12% del fatturato del Gruppo". Ciò fornisce una "chiara visibilità all'obiettivo precedentemente dichiarato di aumentare il fatturato negli Stati Uniti di oltre il 50% entro il 2027 (rispetto alla base del 2023) e raggiungere circa 10 miliardi di dollari entro il 2030".
Nonostante il positivo slancio operativo di Veolia e l'acquisizione di Clean Earth, strategicamente interessante, Barclays mantiene il suo rating di Market Weight sull'emittente
. "Riteniamo che gran parte del previsto miglioramento industriale e degli utili a medio termine si rifletta già negli spread, mentre il mix di finanziamento dell'operazione preveda un'emissione incrementale di titoli senior nei prossimi periodi. Con le cessioni di attività previste in un'ottica di back-loading e il management che segnala un approccio di finanziamento incentrato sui titoli senior, riteniamo che vi siano scarse possibilità di una significativa compressione degli spread sui titoli senior nel breve termine
".
Al contrario, gli esperti ritengono che "gli ibridi di Veolia rappresentino un modo più efficace per esprimere la nostra visione costruttiva a medio termine sull'emittente. È importante sottolineare che il management ha confermato che gli ibridi non saranno utilizzati per finanziare l'acquisizione
, riducendo il rischio di fornitura degli ibridi, anche se Veolia dispone ancora di una certa capacità di riserva ibrida".