Veolia punta a diventare leader nel teleriscaldamento europeo entro il 2030

Veolia

(Teleborsa) -, multinazionale francese impegnata nella fornitura di servizi ambientali, conferma la sua ambizione di diventaree diin tutti i suoi siti energetici nel continente.Questa ambizione si basa sulla crescita delle sue attuali attività di teleriscaldamento urbano su larga scala, combinata con unache copre in particolare le, puntando a unQuesta strategia mira ad affrontare sfide cruciali per i territori come la, l', lae l'"Nel contesto delle città che si trovano ad affrontaree della, e in linea con il, stiamo rafforzando la nostra ambizione di guidare il teleriscaldamento europeo entro il 2030, supportati dal lancio della nuova offerta Ecothermal Grid. L'obiettivo è quello di ampliare le, tra cui l'intelligenza artificiale, per le reti di riscaldamento e raffreddamento urbane di prossima generazione. Si basa strategicamente sulla nostra solida "roccaforte" nella gestione delle reti di energia termica, essenziale per accelerare la decarbonizzazione e la resilienza energetica delle città. Sfrutta l'esperienza unica di Veolia nei servizi di gestione dei rifiuti, acqua ed energia per offrire una soluzione integrata ed economicamente vantaggiosa", ha dichiarato laIl mercato del riscaldamento urbano è in rapida espansione in Europa, con un valore di 60 miliardi di euro nel 2023 e unaCon fino a 500 reti di teleriscaldamento al servizio di 7 milioni di clienti (pari al 9% della popolazione europea) e un'efficienza media dell'88% (rispetto alla media del 75% in Europa), Veolia ha già contribuito aGli analisti continuano a commentare la, un asset primario nel settore dei"L'acquisizione di Clean Earth da parte di Veolia per circa 2,6 miliardi di euro, interamente in contanti, raddoppia la sua esposizione al mercato dei rifiuti pericolosi negli Stati Uniti, mantenendo al contempo", osservano gli analisti di Barclays.In questo contesto, aggiunge il broker, "Veolia prevede che il suoraggiungerà circa 6,3 miliardi di dollari su base pro forma 2025E, pari a circa il 12% del fatturato del Gruppo". Ciò fornisce una "chiara visibilità all'obiettivo precedentemente dichiarato di aumentare il fatturato negli Stati Uniti di oltre il 50% entro il 2027 (rispetto alla base del 2023) e raggiungere circa 10 miliardi di dollari entro il 2030".Nonostante il positivo slancio operativo di Veolia e l'acquisizione di Clean Earth, strategicamente interessante, Barclays. "Riteniamo che gran parte del previsto miglioramento industriale e degli utili a medio termine si rifletta già negli spread, mentre il mix di finanziamento dell'operazione preveda un'emissione incrementale di titoli senior nei prossimi periodi. Con le cessioni di attività previste in un'ottica di back-loading e il management che segnala un approccio di finanziamento incentrato sui titoli senior, riteniamo che vi siano".Al contrario, gli esperti ritengono che "gli ibridi di Veolia rappresentino un modo più efficace per esprimere la nostra visione costruttiva a medio termine sull'emittente. È importante sottolineare che il management ha confermato che gli, riducendo il rischio di fornitura degli ibridi, anche se Veolia dispone ancora di una certa capacità di riserva ibrida".