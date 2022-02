Riforma Giustizia approvata dal CdM. Blitz di Draghi spiazza la politica

(Teleborsa) -ha approvato oggi laCsm ed ordinamento giudiziario - che il Presidente del Consiglioillustreràcon il Ministroe la GuardasigilliLa riunione era iniziata stamattina con un certo ritardo su richiesta dei, che avevano chiesto di avere, e con Forza Italia che premeva per un rinvio. Ma ilha voluto dare una nettafirmata dalla Ministra Cartabia, che lascia insoddisfatte le forze politiche, soprattutto Lega e M5S.Fra le novità principali della riforma lo: significa che che i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari che hanno svolto incarichi apicali nei Ministeri o incarichi di governo non elettivi in qualità di capi di gabinetto e segretari generali non potranno svolgere funzioni giurisdizionali per un periodo di tre anni dal termine di questa esperienza nella politica. Stesso discorso per i magistrati che si sono candidati ad incarichi in politica, anche se on sono stati eletti.Possibile per i magistrati assumere altri, presso altre amministrazioni, e funzioni non giurisdizionali presso le sezioni consultive del Consiglio di Stato, le sezioni di controllo della Corte dei Conti e l'Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione.Fra le altre novità lasul sito intranet del Csm e nel rispetto dei dati sensibili,in base "all'ordine di vacanza" e salvo deroghe per gravi e giustificati motivi.