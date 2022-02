Be balza del 25% dopo accordo cessione e si avvicina a prezzo OPA

Be Shaping the Future

Equita

(Teleborsa) - Brilla a Piazza Affari, chiudendo la seduta con una quota 3,31 euro per azione, risultando il miglior titolo dell'indice FTSE Italia All-Share. La società - quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel campo dei servizi professionali per il settore finanziario - ha comunicato nel weekend che è stata raggiunta un'intesa tra gli azionisti per la. Il perfezionamento dell'operazione porterebbe al lancio di un'al prezzo di 3,45 euro per azione, lo stesso dell'accordo di vendita. Nella giornata odierna il presidente Carlo Achermann, su richiesta del Lead Independent Director Claudio Roberto Calab, ha, "affinché siano effettuate tutte le opportune valutazioni ed assunte le conseguenti delibere, i cui contenuti saranno tempestivamente comunicati al mercato", si legge in una nota.L'operazione prevededa parte di Engineering, tramite un veicolo appositamente costituito, di circa 58,3 milioni di azioni Be al prezzo unitario di 3,45 euro eda parte degli azionisti Tamburi Investment Partners, Stefano Achermann e Carlo Achermann nella holding italiana che controlla Engineering e che controllerà anche Be di 52 milioni di euro complessivi. Dopo ile l'ingresso in Engineering, il gruppo Be "e resterà focalizzato nei servizi ai principali istituti finanziari a rilevanza sistemica (SIFI), alle banche Tier1 e ai maggiori circuiti di pagamento internazionali, completando e supportando le proposizioni di valore del gruppo Engineering nel mercato financial institutions", ha affermato l'azionista TIP nell'annuncio dell'operazione.Gli analisti dihanno sottolineato che il prezzo definito dall'accordo è oltre il 10% sopra la sua valutazione fondamentale di Be di 3,1 euro. ", allineiamo il nostro target price al prezzo d'offerta di 3,45 euro e passiamo a Hold", hanno scritto nel daily.