Hyon si è quotata su Euronext Growth Oslo

(Teleborsa) -è sbarcata oggi su, risultando la seconda ammissione sui mercati di Oslo Bors nel 2022. Si tratta di una società norvegese che fornisce(rifornimento a mezzo di motocisterne dei prodotti necessari alla propulsione e ai consumi di bordo delle navi) di idrogeno marittimo a emissioni zero. La società fornirà la tecnologia di bunkeraggio alla prima stazione di rifornimento su scala commerciale al mondo per idrogeno pressurizzato per il settore marittimo presso Hellesylt Hydrogen Hub.All'apertura, ildelle azioni è stato fissato a 2,34 corone norveges (NOK) per azione, corrispondente a unstimato della società di circa 130 milioni di NOK (circa 13 milioni di euro). La società ha50 milioni di NOK (circa 5 milioni di euro) attraverso un collocamento privato."Hyon è stata fondata nel 2017 con la missione di- ha commentato il CEO Jorn Kristian Lindtvedt - Forniamo un rifornimento di idrogeno rapido e sicuro per le navi, sia attraverso soluzioni di rifornimento autonome sia come soluzioni integrate combinando produzione, stoccaggio e distribuzione". "La nostra tecnologia, portando carburanti a emissioni zero sulle navi", ha aggiunto.