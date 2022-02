Ryanair festeggia 20 anni all'Aeroporto di Bergamo: una storia di successo

(Teleborsa) - Il 14 febbraio 2002 ha preso il via la partnership fra Ryanair e SACBO, la societò che gestisce l'Aeroporto di Milano Bergamo. Oggi, giorno di San Valentino del 2022, ricorre il ventennale di quella collaborazione, inaugurata dal volo in arrivo da Francoforte Hahn, a bordo del quale furono celebrate le nozze tra Anja Schmitz e Thomas Pluta della cittadina di Andernach.Nell’aprile dello stesso anno Ryanair apriva la rotta con Londra Stansted ed il collegamento con Bergamo e l'anno successivo, nel 2003, il Ceo di Ryanair, Michael O’Leary, inaugurava la base del vettore irlandese a Bergamo, basando ben 3 aeromobili e raggiungendo quota 1,3 milioni di passeggeri in soli dodici mesi.Nell'arco di un ventennio, la compagnia low cost irlandese investito molto sull'Italia e soprattutto si Bergamo, aumentando sia il numero di aeromobili basati che le rotte internazionali/domestiche, sia rafforzando il ruolo di Bergamo come principale base italiana di Ryanair. Lo scalo ha così raggiunto quota 34 milioni di passeggeri alla fine dei primi dieci anni di attività ed un totale di 110 milioni a fine 2019, prima dello scoppio della pandemia.Dopo la parentesi imposta dalla crisi economico-sanitaria, la compagnia aerea irlandese ha guidato la ripresa, destinando a Bergamo il primo dei suoi nuovi aerei "Green” B737-8200 Gamechanger" ed arrivano a 11 di questi velivoli a bassi consumi di carburante ed emissioni di CO2 ed acustiche. Questo ventesimo anno viene festeggiato con un'offerta record che conta 109 rotte estive e si prepara ad accogliere più passeggeri rispetto al periodo pre-Covid."Un anniversario importante per l'aeroporto, per Ryanair, per SACBO, e per la città di Bergamo", commenta Emilio Bellingardi, direttore generale di SACBO, sottolineando che "l'aver intercettato e intuito il nuovo modello di business legato al trasporto aereo vent'anni fa ha determinato un cambiamento epocale, di cui l'aeroporto di Milano Bergamo è stato protagonista e che si è diffuso con indubbi benefici su tutto il territorio nazionale"."Eccoci a festeggiare vent'anni di collaborazione fra Ryanair e l'Aeroporto di Milano Bergamo, che hanno visto il raggiungimento di traguardi notevoli impensabili", ha affermato Giacomo Cattaneo Direttore commerciale di SACBO, aggiungendo "ci troviamo ora dopo vent'anno con la programmazione più grande di sempre con 109 rotte e questo è un traguardo altrettanto importante, che significa raggiungere e superare i record storici che la nostra collaborazione aveva toccato nel 2019".Michael O'Leary, CEO di Ryanair, annunciando la ricorrenza ha sottolineato "insieme a SACBO abbiamo scritto un'entusiasmante storia di successo fatta di passione e duro lavoro. Continueremo a lavorare insieme al nostro partner SACBO per fornire un'ulteriore crescita"."A Milano Bergamo abbiamo basato 20 aeromobili ed è qui che ha debuttato lo scorso luglio il B737 Gamechanger più efficiente, comodo e silenzioso di sempre. Ryanair - ha ricordato il numero uno della compagnia - è uno dei maggiori investitori esteri in Italia: solo a Bergamo abbiamo fatto un investimento di oltre 2 miliardi di dollari, sostenendo oltre 900 posti di lavoro nell'aviazione altamente retribuiti e oltre 8.600 posti di lavoro indiretti"."Il 14 febbraio 2002 è una data che va oltre l’aspetto celebrativo, perché segna una svolta nella politica gestionale dell’aeroporto di Bergamo, avendone intuito vent’anni fa, attraverso l’accordo con Ryanair, le grandi potenzialità che nel tempo sono state espresse e tradotte in un asset strategico per la mobilità e l’espansione internazionale del territorio di riferimento", presidente di SACBO, Giovanni Sanga, aggiungendo che Ryanair "con l’aeroporto Bergamo è diventata una porta di ingresso privilegiata dell’est Lombardia da e per un vasto numero di Paesi, determinando benefici in termini di crescita economica e occupazionale, favorendo l’internalizzazione sul fronte culturale e universitario".