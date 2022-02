Russia avvia ritiro truppe da confine Ucraina. Borse in rally e gas in caduta

(Teleborsa) -con euforia l'annunciato. Un segnale "incoraggiante" per il Presidente francesee per quello americano, che stanno ora verificando l'effettivo inizio della ritirata annunciata oggi Mosca.I due leader nel pomeriggio hanno confermato la necessità di rimanerenell'atteggiamento da tenere nei confronti del presidente russo, che oggi ha incontrato il cancelliere tedescoal Cremlino.Putin ha affermato di aver colto nelle risposte degli USA e della Nato dei "ragionamenti" che testimoniano la disponibilità a discutere sul tema della sicurezza, ma ha ribadito ", è una minaccia che noi percepiamo chiaramente".A proposito delle, il leader russo ha assicurato che il gasdotto, che porterà il gas russo in Germania passando per il Baltico, potrebbe entrare. Poi, Putin ha assicurato che la Russia è pronta a proseguire il, anno in cui scade l'attuale contratto a lungo termine, sempreché ci sarà una domanda dall'UE e sarà economicamente redditizio per Mosca.è letteralmente crollato a seguito della notizia. Il future per consegna marzo 2022 ha accelerato al ribasso ed è, anche per effetto dell', Ursula von der Leyen, con il Premier giapponese per le forniture di gas all'UE.Anche i mercati azionari hanno festeggiato la distensione del clima a Est dell'Europa, con lache ha guadagnato oltre 2 punti percentuali esubito dietro con un rialzo dell'1,98%. Su anche(+1,86%),(+1m68%) e(+1,56%).