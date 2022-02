Speranza, promuovere Dieta Mediterranea su piano internazionale

(Teleborsa) - La Dieta mediterraneaBisogna lavorare per comunicare i valori della Dieta mediterranea e serve una strategia che promuova questo stile di vita sul piano internazionale, garantendo visibilità e comunicazione". Lo ha detto il ministro della Salute,intervenendo a un evento di presentazione dello schema di etichettatura nutrizionale "Nutrinform Battery", proposto dall'Italia nel quadro del negoziato sull'armonizzazione del sistema di etichettatura a livello UE. L'evento, organizzato dalla Farnesina in collaborazione conriunisce rappresentanti della diplomazia, della politica, delle istituzioni, del settore industriale e del mondo accademico."Dalla prospettiva della Sanità pubblica è fondamentale indirizzare le strategie politiche per fare leva sugli effetti nutrizionali di una dieta equilibrata. In questo l'Italia è in vantaggio, produzioni agricole e cucina da un lato assicurano qualità organolettica e dall'altro il rispetto di criteri etici e ambientali", ha detto Speranza ricordando che il modello della Dieta mediterranea "è associato a un migliore profilo nutrizionale e a una bassa incidenza di patologie correlate alla mancanza di nutrienti". Il ministro ha ricordato che purtroppo anche in Italia sono invalsi negli ultimi anni "stili alimentari meno salutari" legati a una maggiore diffusione dell'obesità, "fattore di rischio per molte malattie. Anche il Covid 19 - ha detto - ha fatto arretrare in misura significativa ildobbiamo attuare politiche nutrizionali basate sui principi di una dieta equilibrata e sostenibile".Quanto al sistema di etichettatura nutrizionale, "permettendo l'inserimento dell'alimento all'interno di una dieta varia ed equilibrata. Non bisogna imporre modelli sbagliati come quelli a semaforo - ha detto - il consumatore deve essere informato in modo trasparente e messo in grado di scegliere. Il Nutrinform Battery ci sembra lo strumento più adatto, ha una oggettività che rende l'etichettatura uno strumento efficace e comprensibile per il raggiungimento deiha concluso il ministro.Speranza ha anche spiegato che il ministero sta portando avanti, con il ministero degli Affari Esteri e la rappresentanza presso il Polo romano delle Nazioni Unite,per costruire un presidio a sua costante difesa".