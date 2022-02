Technoprobe, +14% nel primo giorno a Piazza Affari

Technoprobe

(Teleborsa) -, società brianzola leader nella progettazione e produzione delle Probe Card utilizzate per il test dei semiconduttori, ha chiuso il primo giorno di negoziazione su Euronext Growth Milan con un. Il titolo ha chiuso la giornata, rispetto a un prezzo di collocamento fissato a 5,7 euro per azione (nella parte bassa della forchetta precedentemente comunicata tra 5,40 e 6,30 euro), che le avrebbe dato una capitalizzazione di 3.426 milioni di euro, comprensiva dell'aumento di capitale di circa 143 milioni di euro.Dopo aver aperto a quota 6,24 euro per azione, e aver toccato un minimo di 5,979 euro per azione, è salito fino a 6,876 euro per azione, prima di una leggera discesa che l'ha portato a chiudere a 6,50 euro per azione. Ildel primo giorno a Piazza Affari è stato di 37.504.335,196 euro, iconclusi 14.972 e le5.927.098. Al prezzo di IPO, la capitalizzazione di mercato delle azioni quotate era di 712,5 milioni di euro, mentre il valore stimato delle azioni non quotate era di 2.713,2 milioni di euro, per un valore complessivo stimato tra azioni quotate e non quotate di 3.425,7 milioni di euro.Technoprobe rappresenta lasul mercato di Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese e porta a 176 il numero delle società attualmente quotate su Euronext Growth Milan (ex AIM Italia).