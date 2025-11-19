Piazza Affari: giornata depressa per Technoprobe

(Teleborsa) - Si muove verso il basso l'azienda attiva nel settore dei semiconduttori e della microelettronica
, con una flessione del 2,03%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Technoprobe
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Technoprobe
rispetto all'indice.
Le implicazioni di breve periodo di Technoprobe
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 11,73 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 11,41. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 12,05.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
