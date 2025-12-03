Piazza Affari: balza in avanti Technoprobe

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per l'azienda attiva nel settore dei semiconduttori e della microelettronica
, in guadagno del 2,08% sui valori precedenti.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Technoprobe
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Technoprobe
rispetto all'indice.
Allo stato attuale lo scenario di breve di Technoprobe
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 13,38 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 13,12. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 13,64.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)