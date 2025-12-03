Milano 12:09
Piazza Affari: balza in avanti Technoprobe

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per l'azienda attiva nel settore dei semiconduttori e della microelettronica, in guadagno del 2,08% sui valori precedenti.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Technoprobe evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Technoprobe rispetto all'indice.


Allo stato attuale lo scenario di breve di Technoprobe rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 13,38 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 13,12. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 13,64.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
