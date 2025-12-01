Technoprobe, rilevate azioni proprie per oltre 1,48 milioni di euro

(Teleborsa) - Technoprobe
, società quotata su Euronext Milan e attiva nella progettazione e produzione di Probe Card, ha comunicato che dal 24 al 28 novembre 2025, ha acquistato 125.000 azioni ordinarie
al prezzo medio di 11,99024 euro, per un controvalore
pari a 1.484.900,55 euro
, nell'ambito dell'autorizzazione all’acquisto di azioni proprie.
Al 28 novembre, l'azienda attiva nel settore dei semiconduttori e della microelettronica detiene 12.019.872 azioni proprie, pari all'1,83998% del capitale sociale.
A Piazza Affari, oggi, seduta positiva per Technoprobe
, che avanza bene e porta a casa un +2,05%.