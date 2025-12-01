Technoprobe, rilevate azioni proprie per oltre 1,48 milioni di euro

Technoprobe

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nella progettazione e produzione di Probe Card, ha comunicato che dal 24 al 28 novembre 2025, ha acquistatoal prezzo medio di 11,99024 euro, per unpari a, nell'ambito dell'autorizzazione all’acquisto di azioni proprie.Al 28 novembre, l'azienda attiva nel settore dei semiconduttori e della microelettronica detiene 12.019.872 azioni proprie, pari all'1,83998% del capitale sociale.A Piazza Affari, oggi, seduta positiva per, che avanza bene e porta a casa un +2,05%.