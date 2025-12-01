Milano 17:35
43.259 -0,22%
Nasdaq 19:15
25.424 -0,04%
Dow Jones 19:15
47.543 -0,36%
Londra 17:35
9.703 -0,18%
Francoforte 17:35
23.589 -1,04%

Technoprobe, rilevate azioni proprie per oltre 1,48 milioni di euro

Azioni proprie, Finanza
Technoprobe, rilevate azioni proprie per oltre 1,48 milioni di euro
(Teleborsa) - Technoprobe, società quotata su Euronext Milan e attiva nella progettazione e produzione di Probe Card, ha comunicato che dal 24 al 28 novembre 2025, ha acquistato 125.000 azioni ordinarie al prezzo medio di 11,99024 euro, per un controvalore pari a 1.484.900,55 euro, nell'ambito dell'autorizzazione all’acquisto di azioni proprie.

Al 28 novembre, l'azienda attiva nel settore dei semiconduttori e della microelettronica detiene 12.019.872 azioni proprie, pari all'1,83998% del capitale sociale.

A Piazza Affari, oggi, seduta positiva per Technoprobe, che avanza bene e porta a casa un +2,05%.




Condividi
```