Villeroy (BCE): acquisto di bond potrebbe finire nel terzo trimestre

(Teleborsa) - La Banca centrale europea (BCE) potrebbe porredopo ed evitando così di "alimentare i timori di un effetto eccessivamente brutale". Lo ha detto, presidente della Banque de France e quindi membro del consiglio direttivo della BCE, nel corso di un intervento alla London School of Economics. Distanziare la fine degli acquisti di bond (in particolare con programma APP, in quanto il PEPP terminerà a marzo) dal rialzo dei tassi "potrebbe dare più spazio per la messa a punto" delle decisioni di politica monetaria, "un vantaggio in tempi incerti".Villeroy ha affermato che il primo punto che il consiglio direttivo della BCE dovrebbe considerare, nella prossima riunione di marzo, è il calendario degli acquisti netti di asset. "Mantenerli aperti a partire da ottobre non sarebbe appropriato, poiché potrebbe legarci le mani troppo a lungo", ha sottolineato, aggiungendo che "oramentre aumentiamo il nostro stock di asset, poiché l'inflazione sta convergendo verso il nostro obiettivo del 2%". Il governatore della Banca di Francia continua comunque a credere che sia utile far passare un certo lasso di tempo tra la fine degli acquisti netti di PEPP a marzo e la fine degli acquisti netti di APP. "Ma questa", ha puntualizzato."Parallelamente, un altro modo per rafforzare l'opzionalità potrebbe essere quello di- ha aggiunto parlando agli studenti inglesi - Questa sarebbe una possibilità per spezzare il legame temporale quasi automatico tra i due strumenti, pur mantenendo la sequenzialità. L'opzionalità significherebbe che il rialzo potrebbe richiedere più tempo". Secondo Villeroy, una, in modo da avere più tempo e considerare le prospettive di inflazione più aggiornate."Ovviamente dovremmo mantenere l'opzionalità mentre navighiamo in questo percorso, ma dovremmo mantenere anche la flessibilità: per garantire non solo la giusta posizione della politica monetaria, ma anche la sua corretta trasmissione in tutta l'area euro, in termini di classi di asset e giurisdizioni.", è la conclusione del membro del consiglio direttivo della BCE.