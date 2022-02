Vicenzaoro 2022, IEG: "Oltre mille brand espositori già confermati a marzo"

IEG - Italian Exhibition Group

(Teleborsa) - Sono più di mille i brand espositori protagonisti di, la manifestazione internazionale del mondo orafo e gioielliero organizzata da, in programma in, assieme ale al(18-20 marzo)."L'appuntamento di inizio anno di Vicenzaoro, con il quartiere fieristico di IEG al completo, – sottolineain una nota – rappresenta la prima occasione in Europa per vedere dal vivo le novità e le tendenze del 2022. Un unico luogo e un unico momento per l'intera filiera orafa-gioielliera per ritrovarsi, come evidenzia il claim di questa edizione. E a dettare le tendenze saranno le creazioni della community ICON che ospita i luxury brand del gioiello, assieme alle proposte originali di The Design Room".Tra le aziende presenti, il cui tratto distintivo, le iconiche catene a maglia d'oro flessibili grazie a una innovazione brevettata di piccole molle, è riconosciuto in tutto il mondo;che presenterà, oltre alle sue collezioni più iconiche, le nuove creazioni della linea Navarra ispirata allo stemma reale della regione spagnola, con 16 catene disposte a raggera e sovrastate da una gloriosa corona; l'alta gioielleria diche, con la collezione LIKE Chromatic, evoca e richiama i colori della natura e la sua forza. Spazio anche alle creazioni di, tra le più iconiche case di gioielleria d'arte che vanta una serie di collezioni di gioielli straordinari, orologi e oggetti-scultura ancora oggi attuali, come la celebre collezione di sontuose uova di Pasqua imperiali, colorate e preziose. Dalla maisonle novità dallo stile moderno e innovativo. E ancora, i gioielli didove il design morbido, che caratterizza la maison fiorentina, e l'utilizzo delle sfumature di oro e di pavé di pietre sono ora applicate a una nuova linea della collezione: Velaa Color. Da sottolineare la nuova entrata diespositore tedesco rinomato nel mondo per i suoi pezzi da mille e una notte presenti in molte case reali di tutti i Paesi. Saranno, inoltre, presenti sul palcoscenico di Vicenzaoro, con la sua nuova idea di donna, libera, contemporanea, di classe;che mostra una spiccata preferenza per l'originalità delle forme e la lucentezza dei colori;, maison familiare da sette generazioni dove creatività ed eccellenza artigianale si incontrano traendo ispirazione dalle suggestioni liguri;, con i suoi anelli che si allargano fino a diventare un bracciale, grazie a un brevetto e a una raffinata tecnica. Il distretto orafo di Valenza trova rappresentanza anche con, punti di riferimento internazionale della gioielleria italiana. Il respiro internazionale di Vicenzaoro si riconferma con lacon l'e si spinge, specializzata nell'alta gioielleria a base di diamanti e dalle grandi dimensioni, per toccare poi ie la, che propone uno stile "glam rock". Ilè invece un punto di riferimento per chi ama un design aggressivo, fuori dagli schemi. Dallaseppur dalle origini italiane, ritorna a Vicenza ancheSpazio, infine, alle creazioni originali di perle con i, che esplora lo spettro completo delle colorazioni come il rosa, il viola, l'oro e il grigio scuro di Tahiti utilizzando solo sfere di grande qualità non trattate.Torna anche la, dove ire-interpretano il gioiello tramite la propria personale visione della realtà creando prodotti dal design inedito, molto apprezzati dal mercato. In mostra le creazioni di