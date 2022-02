Mediobanca, prestito titoli Generali è costato 6,5 milioni euro

Mediobanca

(Teleborsa) - Nella relazione alla semestrale pubblicata oggi,ha fornito nuovi dettagli sullaavente ad oggetto 70 milioni di azioni, pari al 4,4% del capitale sociale della compagnia assicurativa triestina. L'operazione, messa a punto lo scorso settembre , ha permesso a Piazzetta Cuccia di salire al 17,2% per quanto riguarda idel Leone di Trieste. Ciò è funzionale alladi Generali (il 29 aprile), chiamata a rinnovare il consiglio di amministrazione e in cui è probabile che Caltagirone presenterà una propria lista per il board.L'operazione, ricorda Mediobanca, ha una durata almeno fino all'assemblea di Generali chiamata a rinnovare il consiglio di amministrazione (circa 8 mesi dalla stipula) "consentendo così un aumento dei diritti di voto senza incrementare l'esposizione di rischio verso la compagnia. Ildell'operazione, si legge nel documento, "è, di cui 2,1 milioni di competenza del semestre". La banca fa riferimento a una generica "di mercato", ma nei mesi scorsi indiscrezioni di stampa avevano individuato inla controparte del prestito titoli.