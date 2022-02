Milleproroghe, seduta sospesa: ipotesi rinvio in Commissione per dubbi sulla copertura di un emendamento

(Teleborsa) - È ancora sospesa seduta della Camera dei Deputati sul dlche sarebbe dovuta riprendere alle 15 dopo la sessione della mattina e il cui inizio è stato invece ritardato alle 16.40. Alla ripresa inizialmente era attesa lada parte del Governo sul provvedimento ma si è fatta largo l'ipotesi che l'Assemblea potrebbe decidere per un nuovo passaggio nelle. Fonti parlamentari hanno riferito di dubbi da parte della Ragioneria generale dello Stato sulladi almeno un emendamento approvato dalle commissioni.A far discutere nel frattempo è l'emendamento presentato da Fratelli d'Italia e approvato in Commissione che riporta nel 2022 laall'uso delda 1.000 a 2.000 euro. "Il nostro Paese, agli ultimi posti in Europa per l'utilizzo della moneta elettronica, ma ai primi per evasione fiscale segna un grave arretramento nella lotta a quest'ultima", ha dichiarato la vicesegretaria generale della. "Ridurre la possibilità di tracciare le transazioni rappresenta uno straordinario regalo all'evasione, al riciclaggio di denaro, alla criminalità", ha aggiunto. "Chiediamo che nel primo provvedimento utile si intervenga per ripristinare, anzi ridurre ulteriormente, la soglia del contante e – ha concluso Fracassi - a partire dalla legge delega, si rafforzino le misure di contrasto all'evasione fiscale e di trasparenza e tracciabilità di tutte le transazioni".Sulla stessa linea il segretario confederale della Uil,: "è molto grave quello che hanno fatto ieri alcune forze politiche in Parlamento, elevando la soglia dell'uso del contante a 2.000 euro. È una vera e propria vergogna in un Paese che presenta 110 miliardi di evasione fiscale all'anno".