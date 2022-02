Positiva ENI dopo i conti 2021. Outlook 2022 al capital markets day del 18 marzo

ENI

(Teleborsa) - Migliora l'andamento di, che si attesta a 13,49, con un. La società ha annunciato, prima dell'apertura del mercato , di aver chiuso il 2021 con undi 4,7 miliardi di euro, il più alto dal 2012, "per effetto della performance operativa, dei migliori risultati delle partecipazioni all'equity e per il sensibile recupero dello scenario upstream". "La, confermata dalla forte generazione di cassa", ha commentato Equita. Positivi anche glidi Banca Akros e Intesa Sanpaolo, la quale sottolinea che le prospettive per l'anno in corso rimangono positive per il settore, soprattutto grazie a unIl Cane a sei zampe ha comunicato che le prospettive del business e i principali target industriali e finanziari a breve/medio e lungo termine saranno illustrati aldel 18 marzo.A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna delcon resistenza vista a quota 13,6 e successiva a 13,83. Supporto a 13,38.