Amplifon, aggiornamento sul buy-back

Amplifon

la società leader nelle soluzioni uditive

(Teleborsa) -, con riferimento al programma di acquisto di azioni proprie deliberato dall'Assemblea degli Azionisti del 23 aprile 2021 ha comunicato di aver, il 4 e il 5 febbraio 2022, complessivamente, pari allo 0,035% del capitale sociale, ad un prezzo medio unitario di 34,916 euro per azione, per unpari aIn riferimento alla stessa delibera la Società ha utilizzato le azioni proprie in portafoglio a servizio del Piano di Performance Stock Grant 2011-2020 e Piano di Performance Stock Grant 2014-2021 per un totale di 13.754.040 azioni.Al 18 febbraio. Amplifon detiene 2.191.760 azioni proprie, pari allo 0,968% dell'attuale capitale sociale e allo 0,678% del capitale sociale in diritti di voto.Intanto, a Milano,estende i guadagni rispetto alla seduta precedente, attestandosi a 35,33 euro.