Cool Company si è quotata su Euronext Growth Oslo

Golar

(Teleborsa) -è sbarcata oggi su, risultando la quarta quotazione su Oslo Bors e la quattordicesima sui mercati Euronext finora nel 2022. Cool Company è una compagnia di trasporto di gas naturale liquefatto (GNL) ed è stata costituita nel dicembre 2021 comedi, da cui ha acquisito otto navi per il trasporto di GNL. "La società mira a diventare un veicolo di crescita e un consolidatore di moderne navi metaniere e fornire agli investitori un'esposizione diretta al mercato del trasporto merci di GNL", si legge in una nota.All'apertura, ildi Cool Company è stato fissato a 87,50 NOK per azione, sulla base del prezzo di chiusura di Euronext NOTC (il mercato over the counter della borsa norvegese) del 21 febbraio. Ciò corrisponde a undi circa 2,475 miliardi di NOK (circa 250 milioni di euro).