SG Company, diritto di recesso esercitato da 0,9% del capitale. Delibera su voto plurimo efficace

SG Company

(Teleborsa) -, società attiva nel settore Entertainment&Communication e quotata su Euronext Growth Milan, ha reso noto che ilè stato validamente esercitato da 16 soggetti per complessive 334.286 azioni, pari allo, per un controvalore complessivo pari a 90.257,22 euro, calcolato sulla base del valore di liquidazione unitario di 0,27 euro per azione.Il diritto di recesso era esercitabile dagli azionisti che non hanno concorso all'approvazione della delibera assembleare del 20 ottobre 2025, relativa all'a tali azioni.Si conferma, pertanto, l'avveramento della condizione sospensiva cui era subordinata l'efficacia della delibera assembleare, in base alla quale l'eventuale esercizio del diritto di recesso da parte degli azionisti non deve comportare per SG Company un esborso complessivo superiore a 100 mila euro, con conseguentedella medesima."Il diritto di recesso è stato esercitato da un numero davvero esiguo di azionisti e, inoltre, più della metà degli stessi - circa il 56% - ha esercitato tale diritto per un numero di azioni inferiore al lotto minimo di negoziazione previsto per le azioni di SG Company, mostrando quindi non tanto una presa di posizione circa le deliberazione relativa al voto plurimo ma l'interesse nell'utilizzare tale strumento per eliminare le spezzature detenute, diversamente non negoziabili direttamente sul mercato - ha detto l'- Siamo quindi felici del riscontro ottenuto da parte degli azionisti, che hanno deciso di continuare a seguirci nel percorso di sviluppo della nostra realtà aziendale".La liquidazione del valore di liquidazione, l'accredito e il trasferimento delle azioni acquistate in favore dei soggetti che abbiano validamente esercitato il diritto di recesso avrà luogo il