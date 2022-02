GSK, spin-off della divisione Consumer Healthcare si chiamerà Haleon

Unilever

GSK

(Teleborsa) - Dopo il fallimento delle trattative per la vendita a, il colosso farmaceutico britannico GlaxoSmithKline () ha annunciato che la nuova società che nascerà dallodi GSK si chiamerà. "Siamo sulla buona strada per lanciare Haleone il nostro slancio commerciale è forte. Non vediamo l'ora di aggiornare gli investitori e gli analisti su questi aspetti, durante il nostro Capital Markets Day il 28 febbraio", ha commentato Brian McNamara, Chief Executive Officer designato di Haleon.Una volta, il portafoglio di Haleon sarà ampio e costituito da marchi molto noti come Sensodyne, Voltaren, Parodontax e Multicentrum. Nel Capital Markets Day del 28 febbraio saranno forniti dettagli sulla strategia complessiva, capabilities e operations di Haleon, oltre chee le ambizioni di crescita del business. Per i potenziali investitori, "Haleon offrirà una crescita organica del fatturato attrattiva, un'espansione del margine operativo e un'elevata e costante generazione di cassa", sottolinea GSK.La separazione di Consumer Healthcare avverrà a metà del 2022 tramite una scissione di almeno l'80% della partecipazione di GSK agli azionisti. Haleon avrà sede a Weybridge, Regno Unito, e si prevede di ottenere una, e la quotazione