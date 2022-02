Home Depot crolla in borsa: margini impattati da costi trasporti e manodopera

Home Depot

(Teleborsa) - Seduta negativa per, che si posiziona a 316 con una, risultando il. Nonostante un ultimo trimestre 2021 sopra le attese degli analisti e l'aumento del dividendo, gli investitori sono preoccupati dal, il quale incide sui margini del rivenditore al dettaglio statunitense di prodotti per la manutenzione della casa.La società prevede che i, supponendo che l'inflazione non peggiorerà ulteriormente. "I margini sono sotto pressione da una serie di fattori, tra cui l'aumento dei costi della catena di approvvigionamento, l'aumento del costo del lavoro e altre inflazioni dei costi che sono in grado di trasmettere (ai clienti), ma non completamente compensati", ha affermato Michael Baker, analista di D.A. Davidson & Co.Atteso un ulteriore ripiego verso l'area divista a 308,5 e successiva a 301,1. Resistenza a 351,4.