Scalapay diventa unicorno: chiuso round da 497 milioni di dollari

(Teleborsa) - La società fintechhain un round diguidato da Tencent e Willoughby Capital, e che ha visto la partecipazione di Tiger Global, Gangwal, Moore Capital, Deimos e Fasanara Capital. Ciò le ha consentito di superare una valutazione di 1 miliardi di dollari, raggiungendo lo. Scalapay è attiva nel settore del "": si tratta di un mercato, la cui traduzione è "compra ora e paga dopo", in grande ascesa e che si occupa di fornire finanziamenti a breve termine grazie al quale i consumatori possono effettuare acquisti pagandoli a rate.Scalapay si rivolge aie consente ai clienti di acquistare ora e pagare dopo, senza interessi. Le offerte BNPL includono tre opzioni per i clienti (Paga in 3, Paga in 4 e Paga dopo) in cui i clienti non sono tenuti a effettuare alcun pagamento in anticipo e possono invece scegliere di pagare in 3 rate, 4 rate o interamente dopo 14 giorni. Scalapay attualmente collabora con, tra gli altri, Decathlon, Calzedonia, Moschino, Samsonite, Nike e Pandora.Scalapay è statanel 2019. Il team fondatore comprende anche Raffaele Terrone, Daniele Tessari e Mirco Mattevi. La società ha raccolto fino ad oggi oltre 700 milioni di dollari di finanziamenti. La società ha anche, progettata per rivoluzionare l'esperienza di pagamento per i clienti e risolvere le aree più problematiche per i commercianti che desiderano fornire una soluzione di e-commerce di livello mondiale."Con le rate senza interessi, abbiamo t- afferma Simone Mancini, co-fondatore e CEO di Scalapay - Ora, con Magic, stiamo facendo un ulteriore passo avanti e aiutiamo i commercianti europei a trasformare la loro intera esperienza di pagamento, sfruttare un'ampia rete di acquirenti e offrire esperienze di acquisto simili a quelle ripetute, che generano aumenti significativi delle conversioni".