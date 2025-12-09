Scalapay, da BEI 70 milioni per lo sviluppo nel settore del BNPL

(Teleborsa) - La(BEI) ha firmato uncon, fintech italiana tra i principali leader di mercato nel Buy Now Pay Later (BNPL, compra ora paga dopo) in Europa. Si tratta del primo finanziamento diretto della BEI a un unicorno italiano.Le risorse messe a disposizione dalla BEI contribuiranno ada parte di Scalapay, così da rendere l’esperienza per il consumatore finale più semplice e completa. Grazie a questi interventi Scalapay continuerà a consolidare il proprio posizionamento tra i leader europei nelle soluzioni finanziarie intelligenti e nell’offerta di servizi pensati per coinvolgere al meglio gli utenti.“Con questo finanziamento la BEI rafforza l’ecosistema europeo dei pagamenti digitali, sostenendo una realtà che ha saputo crescere rapidamente puntando su tecnologia, sicurezza e qualità del servizio”, ha dichiarato. “Tramite il nostro programma di investimenti TechEU, puntiamo a sostenere le imprese più innovative in ogni fase del loro sviluppo: dall’idea alla quotazione in borsa e oltre. Questo intervento promuove innovazione e competitività, assicurandosi che i nostri campioni tecnologici crescano e restino in Europa”.“Annunciamo con grande soddisfazione questo accordo", ha dichiarato. “Il finanziamento, che attesta la fiducia della BEI nei nostri confronti, ci permetterà di accelerare ulteriormente la crescita di Scalapay, ampliare la nostra offerta e supportare al meglio lo sviluppo dei mercati nei quali siamo presenti. È un ulteriore passo avanti per l’azienda. Per i nostri consumatori significa più prodotti e maggior flessibilità per rispondere alle loro necessità.”L’accordo tra la BEI e Scalapay prevede un prestito Scale Up Debt, uno strumento finanziario, il programma di investimenti lanciato dal Gruppo BEI per rafforzare la crescita dell’innovazione e della leadership tecnologica in Europa. TechEU punta a, con l’obiettivo di mobilitare 250 miliardi di euro di investimenti nell’economia reale.Con lo Scale Up Debt, la BEI sostiene le imprese altamente innovative nella fase di crescita che precede la quotazione in borsa,. L’operazione beneficia inoltre del sostegno dell’Unione europea attraverso il programma InvestEU, di cui il Gruppo BEI è il principale partner attuativo.