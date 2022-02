Moncler, nel 2021 ricavi superano 2 miliardi

Moncler

(Teleborsa) -ha chiuso il 2021 con undi euro, in crescita sia sui 300,4 milioni dell'esercizio 2020 sia sui 358,7 milioni nel 2019, mentresi è attestato a 603,14 milioni, con un'incidenza sui ricavi del 29,5% rispetto a 25,6% nell'esercizio 2020 e 30,2% nel 2019.Il CdA ha deliberato la distribuzione di undi 0,60 euro per azione.Il gruppo ha registratoper 2.046,1 milioni, in crescita del 42%.Laal 31 dicembre scorso è pari a 729,6 milioni da 855,3 milioni al 31 dicembre 2020.con oltre 400 milioni di utile netto, a distanza di soli otto anni dal nostro ingresso in Borsa e in un contesto di pandemia globale,". Così il Presidente e AD Remo Ruffini commentando i risultati. "L'anno di fronte a noi è iniziato con molte incertezze in particolare sul fronte geopolitico, che si aggiungono al già complesso contesto economico e sanitario, ma anche con importanti indicatori positivi per il nostro gruppo che mi rendono fiducioso per il futuro - ha aggiunto l'AD -. Nel 2022 festeggeremo i 70 anni di Moncler ed i 40 di Stone Island e siamo pronti a rendere questi momenti occasioni uniche per celebrare la nostra storia e al tempo stesso rafforzare i nostri marchi come pionieri del nuovo lusso".