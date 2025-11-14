Milano 13:42
43.791 -2,15%
Nasdaq 13-nov
24.993 0,00%
Dow Jones 13-nov
47.457 -1,65%
Londra 13:42
9.628 -1,83%
Francoforte 13:42
23.656 -1,60%

Piazza Affari: andamento negativo per Moncler

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Composto ribasso per l'azienda nota per i piumini, in flessione del 2,51% sui valori precedenti.

Il confronto del titolo con il FTSE MIB, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Moncler rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Lo status tecnico di breve periodo dell'azienda tessile italiana specializzata in abbigliamento invernale mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 57,71 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 55,95. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 59,47.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
