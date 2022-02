Italian Wine Brands allarga il piano di incentivazione

Italian Wine Brands

(Teleborsa) - Il CdA di, gruppo vinicolo quotato su Euronext Growth Milan, ha deliberato di attribuire gratuitamente acomplessivi 34.250 diritti a ricevere massime 17.125 azioni ordinarie di IWB e massime 17.125 phantom shares (da liquidarsi in denaro), ai termini e alle condizioni di cui al piano stesso. In particolare, tra i nuovi beneficiari ci sono gli amministratori Giorgio Pizzolo e Marta Pizzolo, cui sono stati assegnati, rispettivamente 27.500 e 300 Diritti.A valle di tale deliberazione, il Piano è arrivato adelle società del gruppo, corrispondenti a circa il 10% del capitale umano complessivo. "In tal modo il Piano si allinea ulteriormente alle best practice di politica di remunerazione del personale dipendente, garantendo un forte allineamento di interessi tra azionisti e managament e contribuendo a rafforzare la", sottolinea la società.