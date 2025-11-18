Somec, il Chief People Officer Diego Frattarolo lascia il gruppo

Somec

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nella realizzazione di progetti in ambito navale e civile, ha comunicato chedi Gruppo,nel gruppo con effetto dal 18 novembre 2025, per intraprendere nuove opportunità professionali.L'accordo relativo alla cessazione dei rapporti raggiunto tra Somec e il Chief People Officerrispetto a quelli previsti dal contratto collettivo nazionale applicabile.Inoltre, non è previsto il mantenimento di alcun diritto connesso a piani di incentivazione monetari o basati su strumenti finanziari. Dalle informazioni a disposizione, Frattarolodi Somec.