Somec, il Chief People Officer Diego Frattarolo lascia il gruppo

(Teleborsa) - Somec
, società quotata su Euronext Milan e attiva nella realizzazione di progetti in ambito navale e civile, ha comunicato che Diego Frattarolo, Chief People Officer
di Gruppo, concluderà la sua esperienza lavorativa
nel gruppo con effetto dal 18 novembre 2025, per intraprendere nuove opportunità professionali.
L'accordo relativo alla cessazione dei rapporti raggiunto tra Somec e il Chief People Officer non prevede l'attribuzione a Frattarolo di indennità o altri benefici ulteriori
rispetto a quelli previsti dal contratto collettivo nazionale applicabile.
Inoltre, non è previsto il mantenimento di alcun diritto connesso a piani di incentivazione monetari o basati su strumenti finanziari. Dalle informazioni a disposizione, Frattarolo detiene 16.000 azioni
di Somec.